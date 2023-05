(Di mercoledì 31 maggio 2023) Secondo i media turchi, il presidente ucraino e quello russo si recheranno in visita nel Paese Il presidente ucraino, Volodymyr, e quello russo, Vladimir, si recheranno in visita inildi Recep Tayyipper il terzo mandato da capo dello Stato. Lo riportano fonti citate da diversi media turchi, tra cui Cnn Turk e Hurriyet. Secondo le fonti, ildisi terrà probabilmente il 3 giugno o, al più tardi, il giorno successivo. Alla cerimonia ci saranno “numerosi leader stranieri”, precisano, aggiungendo chefarà una “visita privata e separata” dall’evento. Successivamente sarà il momento del viaggio di. “Durante queste visite, che ...

Leggi anche, Erdogan vince le elezioni: "Popolo si è affidato di nuovo a noi"a Erdogan: "Rafforzare relazioni", Putin si congratula con Erdogan: "Avanti con dialogo ...Diplomazia: Vaticano e Cina in azione, in attesa dellaIn attesa che, dopo il ballottaggio ... Dopo avere bocciato la mediazione papale,mette fuori gioco anche quella cinese. Non si ...Intantoha annunciato che è stata presa una decisione sui tempi della controffensiva e di avere avuto una telefonata con il presidente turco Erdogan. Non solo, ma anche Italia ed ...

Turchia, Zelensky e Putin attesi dopo giuramento Erdogan Adnkronos

Noi e i nostri fornitori archiviamo informazioni quali cookie su un dispositivo (e/o vi accediamo) e trattiamo i dati personali, quali gli identificativi unici e informazioni generali inviate da un di ...Il mondo celebra l’autocrate di Ankara. Da Putin a Zelensky, da Biden a Orban, da Meloni a Scholz, da Macron a von der Leyen, da Sunak a Mestola… Tutti ai piedi del rieletto presidente della Turchia, ...