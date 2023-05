Il presidente ucraino, Volodymyr, e quello russo, Vladimir Putin, si recheranno in visita indopo il giuramento di Recep Tayyip Erdogan per il terzo mandato da capo dello Stato. Lo riportano fonti citate da diversi ...Inoltre riportano diversi media turchi tra cui CNN Turk e Hurriyet, dopo il giuramento il presidente ucraino Volodymyre quello russo Vladimir Putin si recheranno ina fare visita ...Diplomazia: Vaticano e Cina in azione, in attesa dellaIn attesa che, dopo il ballottaggio ... Dopo avere bocciato la mediazione papale,mette fuori gioco anche quella cinese. Non si ...

Turchia, Zelensky e Putin attesi dopo giuramento Erdogan Adnkronos

Il mondo celebra l'autocrate di Ankara. Da Putin a Zelensky, da Biden a Orban, da Meloni a Scholz, da Macron a von der Leyen, da Sunak a Mestola… Tutti ai piedi del rieletto presidente della Turchia, ...