...Spagna nelle file del CorpoVolontarie ma preferì sempre rimanere nel reparto di appartenenza fino alla data del suo primo congedo. A partire dal 13 settembre 1939 viene richiamato alle...... possedevadetenute illegalmente, ma evidentemente godeva della protezione di qualche potente ...all'esercito serbo di innalzare il livello di allerta al massimo grado e di dispiegare le...Pur esprimendo rammarico per gli oltre 40 feriti delleNATO KFOR, ha detto che molti serbi sono stati feriti usandoda fuoco e resistenza fisica. Non cediamo agli estremisti A Pristina, ...

Truppe e armi hi-tech: così Mosca prepara la sua rivoluzione militare Inside Over

Riunione "da remoto" di Schlein con i deputati Ue in attesa del voto di domani. Se il gruppo dei socialisti non accoglierà gli emendamenti ...Stoltenberg: “Dispiegati altri 700 agenti e allertato un battaglione in caso di necessità”. L’altolà di Mosca: “L’Occidente smetta di incolpare i serbi che lottano senza armi” ...