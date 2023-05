Trovato il corpo di Denise Galatà | la 19enne era caduta nel fiume Lao mentre faceva rafting

La polizia avrebbeun'arma accanto aldel ragazzo,ma non ci sono indicazioni che Carmack Belton abbia mai puntato l'arma contro i suoi inseguitori. "Tutto questo non ha senso, c'è una ......club verso Bastian sia stata la fisicità del tedesco e in particolare un dettaglio del suo. ... L'hosimpatico, affabile e rispettoso . Chiacchierava con le persone e lasciava i propri ...... 'Se non abbiamo ancoraGiulia è perché non ho fatto abbastanza. Vi chiedo di fare ancora ... Si cerca un, e non si esclude un omicidio e si cercano le tracce. Tutte le piste sono battute. ...

Denise Galatà, rafting: caduta dal gommone e scomparsa in acqua. Trovato il caschetto, si teme il peggio Il Riformista

(ANSA) - LAINO BORGO, 31 MAG - É stata trovata morta Denise Galatà, la studentessa diciannovenne che risultava dispersa da ieri dopo essere caduta in acqua mentre faceva rafting sul fiume Lao, a Laino ...È stato ritrovato il corpo di Denise Galatà, la ragazza di 18 anni scomparsa da martedì in seguito a un incidente in gommone mentre faceva rafting insieme ai ...