Trovati due scheletri nella Pompei antica

Leggi su zon

(Di mercoledì 31 maggio 2023) A febbraio erano partite le indagini della cosiddetta Regio IX di, uno dei 9 quartieri in cui è suddivisa l’, un isolato di 3.200 mq della città sepolta dall’eruzione del Vesuvio del 79 d.C. Il progetto ha come scopo quello di risolvere i problemi idrogeologici e conservativi degli scavi nel confine tra la parte scavata e quella inesplorata della città. Si tratta infatti di 22 ettari di isolati ancora sepolti sotto la cenere ed i lapilli. Nei nuovi scavi sono emerse ben due case ad atrio trasformate nel I secolo d.C. in officine produttive. Si tratta di una lavanderia all’interno dell’atrio dell’abitazione al civico 2, dove c’erano macine ed ambienti per la lavorazione e creazione di prodotti alimentari da distribuire in città. Proprio in questi spazi sono stati ...