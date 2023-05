Triathlon | Europei 2023 | le favorite della gara femminile Sarà un duello Francia-Germania?

Leggi su oasport

(Di mercoledì 31 maggio 2023) Siamo ormai ai nastri di partenza degli attesissimi Campionatidi. L’edizione attuale si disputerà domenica 4 giugno e, nel caso del comparto, prenderà il via alle ore 11.15. La prova che assegnerà il titolo continentale si disputerà a Madrid (Spagna) e si svilupperà, come sempre, su distanza olimpica ( 1500 metri a nuoto, 39.5 km di ciclismo e 10 km di corsa). In casa italiana vedremo in azione Carlotta Missaglia, Luisa Iogna-Prat, Costanza Arpinelli ed Angelica Prestia. A livello globale quali saranno leper il titolo europeo? Partendo dal presupposto che ci saranno diverse assenze importanti, proviamo ad analizzare il novero delle partecipanti. La pattuglia spagnola, ovvero delle padrone di casa,nutrita con ben 8 atlete al via (Miriam ...