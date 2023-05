Triathlon | Europei 2023 | i favoriti della gara maschile La Spagna vuole fare la voce grossa | ma i rivali sono numerosi

Leggi su oasport

(Di mercoledì 31 maggio 2023) Mancano ormai poche ore e potranno prendere il via i Campionatidi. L’edizione attuale si disputerà domenica 4 giugno e, nel caso del comparto, prenderà il via alle ore 13.30. La prova che assegnerà il titolo continentale si disputerà a Madrid () e si svilupperà, come sempre, su distanza olimpica (1500 metri nella parte di nuoto, 39.5 km in quella di ciclismo e 10 km di corsa). Per i colori azzurri saranno al via Nicola Azzano, Alessio Crociani e Sergiy Polikarpenko che, oggettivamente, non potranno cullare sogni di gloria. I tre italiani proveranno a farsi luce in una prova che si annuncia quanto mai equilibrata e che non parte con un chiaro favorito per la medaglia d’oro. Il titolo sarà nelle corde di diversi protagonisti. Iniziamo con l’austriaco Alois Knabl, ...