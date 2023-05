Trenitalia | Treni straordinari per il ponte del 2 giugno

Leggi su romadailynews

(Di mercoledì 31 maggio 2023) –(società capofila del Polo Passeggeri del Gruppo FS Italiane), in accordo con la Regione Lazio, il 2 e il 4attiverà 10in più al giorno per quanti vorranno spostarsi nei confini regionali e trascorrere qualche giorno di vacanza all’insegna del relax. Si tratta di quasi 11mila posti aggiuntivi al giorno messi a disposizione dal Regionale di, più di 4mila sulle linee FL5 Roma – Civitavecchia e FL7 Roma – Formia – Napoli, 2.500 sulla FL8 Roma – Nettuno, a bordo didi tipo Vivalto. L’intera offerta commerciale aggiuntiva è consultabile e acquistabile sui canali di vendita di. Così in un comunicato le Ferrovie dello Stato Italiane. (Com/Red/Dire)