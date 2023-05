Trasporti | Art | rivede criteri determinazione pedaggi ferroviari

L'Autorità di regolazione dei, a conclusione del procedimento avviato il 27 gennaio scorso con Delibera n. 11/2023, ha approvato la revisione dei criteriper la determinazione dei pedaggi di accesso e utilizzo dell'...Il Comune di Lecce ha trasmesso mercoledì 21 maggio all' Autorità di regolazione dei) la Relazione di affidamento in house providing del servizio di trasporto pubblico urbano alla società Sgm , società per azioni a capitale totalmente pubblico dallo scorso dicembre. L'...... dal Compartimento viabilità dell'ANAS e dall'Ufficio provinciale del Dipartimento... di cui 85 per eccesso di velocità, 161 per violazione dell'. 186 del CdS (guida in stato di ebbrezza) ...

Attuazione delibera Autorità di Regolazione dei Trasporti (ART) n ... Somma Lombardo

(FERPRESS) – Roma, 31 MAG – L’Autorità di regolazione dei trasporti, a conclusione del procedimento avviato il 27 gennaio scorso con Delibera n. 11/2023, ha approvato la revisione dei criteri ART per ...«La nuova regolazione - ha dichiarato il Presidente, Nicola Zaccheo - oltre che adeguarsi al mutato contesto normativo e di mercato e ad estendere l'ambito di ...