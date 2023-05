Trasferimento provinciale da sostegno a posto comune | rientra sempre nella II fase della mobilità

Il docente, che ha ottenuto ilin ambitosu preferenza sintetica, non è soggetto al blocco triennale. Lo è in caso di movimento interprovinciale. Quesito Un nostro lettore chiedere quanto segue: Vorrei ......gestire in maniera condivisa con i Dirigenti scolastici dei due Istituti le fasi del...tecnica ed economica dell'importo di 200mila Euro per la messa in sicurezza della Strada......velocemente l'isola di Lipari ove attendeva un'autoambulanza per il successivopresso ... attraverso dedicati protocolli d'intesa con l'azienda sanitariadi Messina e con ...

Mobilità e ordine dei movimenti: il trasferimento provinciale precede il passaggio di ruolo Orizzonte Scuola

Orsi, Fugatti: bene la risposta del Ministero ambiente. Avanti con il trasferimento. Siamo soddisfatti perché oggi, per la prima volta dopo le verifiche tecniche di queste ultime settimane, il Ministe ...Orsi: Mase lavora a trasferimento esemplari in eccesso. Al via tavolo politico con il ministro Gilberto Pichetto, il sottosegretario Claudio Barbaro, il ...