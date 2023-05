Tragedia in spiaggia | muore un ragazzo di 26 anni colpito da un fulmine

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 31 maggio 2023) Tragedie sulle spiagge di Rodi, Grecia, dove l‘Autorità portuale centrale dell’isola ha avviato un’indagine per la morte di Scott Seddon. Il giovane 26enne, originario di Liverpool (Inghilterra), si trovava in Grecia con la fidanzata brasiliana quando unl’ha. Il turista inglese, stando a quanto riportando i giornali locali, era rimasto in acqua a fare paddle boarding (lo sport con il SUP) nonostante il temporale. Il dramma è avvenuto intorno le 13:30 ora locale (11:30 BST), e a soccorrerlo è stato il 47enne brasiliano Wander Machado che ha dichiarato: “Ho nuotato per tirarlo fuori. Ma una volta raggiunta la tavola. l’ho trovato accovacciato a faccia in giù e il colore del viso era viola. Ho capito subito che ogni secondo era cruciale e ho iniziato a portarlo a riva”. E ancora: “Ero preoccupato che mi sarebbe successa la stessa cosa ...