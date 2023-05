Tragedia a Roma | 25enne trovata morta nel parco

(Di mercoledì 31 maggio 2023) Stava facendo jogging quando è stata colta da un malore improvviso. Al centro della vicenda una giovane ragazza italiana che ha purtroppo ha perso la vita. Notata la circostanza da alcuni passanti, sono stati subito allertati i soccorsi che però sono risultati vani. Per la giovane non c’è stato nulla da fare, i sanitari non hanno potuto far altro che constatarne il decesso.al ristorante, muore davanti agli amici per un malore improvviso: Simone Rosetti ci lascia a 37 anni Il malore fatale aldi Tor Tre Teste I fatti sono avvenuti oggi, mercoledì 31 maggio, intorno alle 7 del mattino. La giovane, una ragazza italiana di 25 anni stava facendo jogging aldi Tor Tre Teste quando si è improvvisamente sentita male. Ha perso i sensi e si è accasciata a terra. A notare la scena alcune persone che hanno subito chiamato i ...

... conducente ubriaco alla guida Cronaca [ 01/08/2021 ]a Gallipoli: turista 21enne in bici ... Successivamente ha proseguito l'attività operativa, per circa 20 anni, trae Lecce. Il nuovo ...In considerazione e nel rispetto per ladell'alluvione nel nostro territorio, la cerimonia ... Il Capanno, "toccato" da Garibaldi durante l'avventurosa ritirata da, diventa il luogo ideale ...Racconto ladal punto di vista dei bambini. È un pezzo vecchio che non c'entra con la ... in provincia di Forlì - Cesena, che chiuderà l'1 settembre a Prato (apasserà il 25 luglio alla ...

Tragedia a Roma: bambino di 3 anni muore annegato in piscina RomaToday

Lo sport è un’eccellenza regionale e chi emerge va premiato. Il presidente della Regione Lazio Francesco Rocca e l’assessore allo Sport Elena Palazzo hanno consegnato, durante la cerimonia che si è t ...Le taglia la strada, le prende a calci l’auto e le sradica uno specchietto. Vittima di alcuni minuti di ordinaria follia è stata la conduttrice ed ex ministra Nunzia De Girolamo. la vicenda l’ha racco ...