Traffico Roma del 31-05-2023 ore 19 | 00

(Di mercoledì 31 maggio 2023) Luceverdeper trovati all’ascolto intensosul Grande Raccordo Anulare in carreggiata interna code tra le uscite di via Trionfale via Salaria sempre in carreggiata interna code pertra Bufalotta hai Prenestina in carreggiata esterna code pertra uscite per all’aeroporto di Fiumicino e via Tuscolana sulla tangenzialeincolonnato per incidente tra viale Castrense l’uscita per via delle Valli in direzione Stadio Olimpico eè clonato tra la Farnesina è l’uscita per via Salaria direzione San Giovanni trafficata via Cassia tra la Giustiniana Tomba di Nerone nelle due direzioni e la via Flaminia Grottarossa il corso di Francia sempre in entrambe le direzioniin coda in prossimità del ponte della Magliana direzione ...