Traffico Roma del 31-05-2023 ore 15 | 30

Leggi su romadailynews

(Di mercoledì 31 maggio 2023) Luceverdeme trovati all’ascoltorallentato sul Raccordo Anulare in carreggiata esterna tra le uscite della via del Mare via Casilina rallentamenti e code perin carreggiata interna tra le uscite dell’ospedale Sant’Andrea e via Salaria sulla tangenziale a causa di un incidente avvenuto nella galleria Fleming Enel direzione stadio si sta in coda tra via Salaria e la galleria stessa rallentamenti sulla carreggiata opposta direzione San Giovanni incidente in via Salaria altezza Settebagni che sta provocando un rallentamenti In entrambe le direzioni e per le prove della parata del 2 Giugno dalle 17 fino alle 19 di questa sera chiusa via dei Fori Imperiali tra Largo Corrado Ricci e Piazza Venezia in zona Colosseo In occasione della giornata della sostenibilità fino alla mezzanotte chiusa transito via gucciardini tra ...