Traffico Roma del 31-05-2023 ore 11 | 30

(Di mercoledì 31 maggio 2023) LuceverdeBuongiorno Ben ritrovati in redazione Sonia cerquetani sul Raccordo Anulare ancora disagio per incidente in carreggiata interna tra la via Cristoforo Colombo e Parco dei Medici film anche in esterna dallaFiumicino alla via del mare ancora intenso illungo la Cassia e la Flaminia concludi rispettivamente dalla Giustiniana a via dei Due Ponti e dal raccordo anulare a viale di Tor di Quinto verso via del Foro Italico stessa situazione sulla Salaria file dall’ aeroporto dell’Urbe verso la tangenziale est e sulla tangenziale est e ancora rallentamenti tra via delle Valli e via Salaria in direzione dello Stadio Olimpico in centro incolonnamenti su Viale del Muro Torto verso piazzale Flaminio incidente con cosa invece sulla circonvallazione Clodia altezza via Trionfale altro incidente su via della Casetta Mattei ...