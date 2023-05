Traffico Roma del 31-05-2023 ore 10 | 00

Leggi su romadailynews

(Di mercoledì 31 maggio 2023) Luceverdedalla redazione Buongiorno Ben ritrovati in studio Sonia cerquetani ancora moltosu strade ed autostrade in direzione della capitale e non mancano Purtroppo gli incidenti è proprio per incidenti disagi alsu via Cassia altezza via Pareto e sulla Nomentana nei pressi di Corso Trieste ed è ancora code per incidente in via vaglia in piazzale del verano su tangenziale incolonnamenti iltra Tiburtina e la Salaria verso l’olimpico code direzione San Giovanni tra Nomentana e svincolo A24 code a tratti sul percorso Urbano dellaL’Aquila tra via Fiorentini e la tangenziale e poi in uscita dada Tor Cervara al Raccordointenso lungo le due carreggiate del raccordo Code in particolare in interna tra la diramazione ...