Traffico di dopanti e droga per stupro | due arresti

(Di mercoledì 31 maggio 2023) Tempo di lettura: 2 minutiDopo un’attività investigativa coordinata dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Rimini per disarticolare un sodalizio criminoso dedito alinternazionale di sostanze ad azione dopante e stupefacente, il Reparto Operativo del Comando Carabinieri per la Tutela della Salute di Roma, coadiuvato dai militari del Comando Provinciale di Salerno e del Comando Compagnia di Agropoli (Sa), hanno eseguito una perquisizione nei confronti di due persone residenti in provincia di Salerno. E’ stato trovato in una zona rurale un laboratorio dove venivano fabbricate queste sostanze e si è proceduto all’arresto di due persone. All’interno del fabbricato – allestito con presse, macchine incapsulatrici e conta-compresse, miscelatori e strumentazione per l’etichettatura – sono stati rinvenuti: 400 chili di principi attivi di sostanze ...