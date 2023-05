Toyota - GR Corolla H2 Concept | la prima a correre con l' idrogeno liquido

(Di mercoledì 31 maggio 2023) Laconquista unto importante nel campo dell'alimentazione adelle autovetture: la Casa, infatti, è il primo costruttore ad aver partecipato a una competizione ufficiale con una vettura alimentata a, riuscendo nell'impresa di raggiungere anche la bandiera a scacchi. Meno soste, più autonomia. Laha scelto una gara di durata massacrante come la 24 Ore del Fuji, inserita nel campionato Super Taikyu e ha portato in pista la GRH2. Si tratta di un'evoluzione del prototipo presentato nel 2021, alleggerita e ulteriormente sviluppata per passare dall'uso dell'gassoso a quello(mantenuto a -253 gradi centigradi), ridurre i tempi di rifornimento e ...

Laha scelto una gara di durata massacrante come la 24 Ore del Fuji, inserita nel campionato Super Taikyu e ha portato in pista la GRH2 Concept. Si tratta di un'evoluzione del ...LE MANS -si avvarrà del palcoscenico offerto dalla 24 Ore di Le Mans del 10 - 11 giugno, per mostrare ... Il concept Orc Rookie GrH2 completerà un giro dimostrativo del Circuit de la ...Il motore della Yaris viene utilizzato anche sullaGR (che non è venduta in Italia) , dove esprime 300 CV con l'incredibile valore per un'auto di serie di 187 CV/litro; sulla Yaris GR ...

Toyota Corolla Cross, la prospettiva SUV che mancava Fleet Magazine

La Casa giapponese ha compiuto un importante passo avanti nella ricerca sui carburanti alternativi, riuscendo a completare una gara di endurance (la 24 Ore del Fuji) con un modello caratterizzato da q ...Con la tua autorizzazione noi e i nostri fornitori possiamo utilizzare dati precisi di geolocalizzazione e identificazione tramite la scansione del dispositivo. Puoi fare clic per consentire a noi e a ...