Tottenham | a un passo il riscatto di Kulusevski per 30 milioni di euro | la Juventus aspetta

(Di mercoledì 31 maggio 2023) Dejanverso la permanenza al. Come riporta l’Evening Standard, gli Spurs sarebbero infatti intenzionati a esercitare il diritto diper il calciatore svedese, versando alla30diè sbarcato a Londra in prestito nel gennaio 2022 e in Premier League ha disputato 45 partite, realizzando 7 gol. Pur non essendo riuscito a confermarsi nella stagione 2022/2023, complice un’annata al di sotto dellative della squadra in generale,gode della fiducia della società, che salvo sorprese lo riscatterà. SportFace.

