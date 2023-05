Tortorella Consulcesi | “Mostrare al mondo di oggi importanza cambiamento per respirare aria più pulita”

... e ora vogliamo dimostrare che si può fare qualcosa per risolvere il problema inquinamento", le parole di Massimo, Presidente diGroup, a margine dell'evento "Liberi di ...Si tratta di 'un'azione legale - spiega Marco, legale di- che ha lo scopo di accertare la violazione del diritto a vivere in un ambiente salubre, con conseguente richiesta di ...... ha spiegato spiega l'avvocato Marcodi. leggi anche Salute, l'inquinamento dell'aria può aumentare i rischi di aritmia FOTOGALLERY ©IPA/Fotogramma Continua gallery %s Foto ...

Massimo Tortorella (Consulcesi): "È arrivato il momento di fare qualcosa per l'inquinamento" - Il Sole 24 ORE Il Sole 24 ORE

(Adnkronos) – In occasione dell’incontro “Liberi di Respirare” organizzato da Consulcesi Group in vista della Giornata mondiale dell’ambiente del 5 giugno, dove la Società italiana di medicina ambient ...Puoi liberamente prestare, rifiutare o revocare il tuo consenso, in qualsiasi momento, accedendo al pannello di Gestione Consensi (pulsante) o accedendo al pannello delle preferenze pubblicitarie per ...