Torta gelato con pavesini | fa tanta scena | ma è facilissima!

Leggi su pianetadonne.blog

(Di mercoledì 31 maggio 2023) Volete stupire familiari e amici? Provate con questacon. Un dolce scenografico, dal grandissimo impatto visivo e dalla golosità assicurata. Se, poi, desiderate preparare una ricetta interamente fatta in casa, potete realizzare anche i biscotti, cliccate qui e troverete tutte le informazioni per riuscirci. Meno di mezz’ora per impostare il tutto, due ore di sosta in freezer a rassodare e potrete godere di un dessert da manuale: uno strato di panna pralinata con le mandorle e uno di mousse al cioccolato e amarene nascosti dietro ad una croccantezza che soddisfa ogni palato, anche il più raffinato. Riuscirci è un gioco da ragazze! Curiose di scoprire come fare? Iniziamo!con: ingredienti e preparazione Per questa ricetta specialissima, ...