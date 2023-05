Torta di pesche | freschissima e cremosa | la mia preferita per l’estate!

(Di mercoledì 31 maggio 2023) Ladiha un cuore tenero e goloso, ma una base e una copertura sabbiosa e croccante: ogni morso è una scoperta! Profuma d’estate, scricchiola tra i denti avvolgendo al contempo il palato in un turbinio di piacere gustativo quasi inarrivabile. È raffinatissima, perfetta da presentarsi al temine di una cena chic agli amici di sempre: li conquisterete al primo assaggio. Il suo sapore delicato piacerà anche ai piccoli che impazziranno per quella sua farcitura così invitante, che scivola sul piatto e ricorda una panna densa aromatizzata alla vaniglia. Per la frutta, il consiglio è di utilizzare quella sciroppata, ben scolata, perché rilascia note profumatissime e insolite che ben si sposano con la polvere di chiodi di garofano, sorprendendo i vostri ospiti. Insomma, farete felici tutti con un dolce freschissimo e delizioso. Che aspettate ...

Ma se hai della pasta sfoglia inutilizzata e vuoi evitare l'opzionesalata , prepara dei mini ... In vista dell'estate puoi sbizzarrirti a scegliere tra, ciliegie e albicocche per il ...Quanto sono buoni i dolci alla ricotta Se tuo padre ne è ghiotto, questa è lacon cui ... Disponi poi sulla superficie della crostata fettine di frutta fresca come fragole, mele, kiwi,o ...La ricetta originale prevede che levengano sbucciate e condite semplicemente con lo ... Questa ricetta di Taste of Home prevede di imburrare le fette die di grigliarle delicatamente fino ...

Torta di pasta sfoglia con pesche sciroppate: la ricetta del dolce ... Cookist

Se vi piacciono le pesche sciroppate, ma non le avete mai usate per preparare un dolce, non potete perdervi la ricetta di oggi.