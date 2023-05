Torta di mele in padella | sembra cotta al forno È sofficissima e altissima

Leggi su pianetadonne.blog

(Di mercoledì 31 maggio 2023) Uno dei dolci più buoni che mangerai in tutta la tua vita è sicuramente ladiin. Con questa ricetta potrai realizzare unagolosissima e super morbida da mangiare a colazione, dopo pranzo e ovviamente anche a merenda. Questa ricetta ti farà portare a tavola un dolce sano e genuino che sembrerà cotto in un normale. Il procedimento non ti porterà via molto tempo e la cottura inrenderà il gusto di questaincredibile. Potrà mangiarla chiunque anche chi desidera mantenersi in forma e non commettere peccati di gola. Inoltre piacerà a grandi e piccini. Fidati: prova questae non te ne pentirai! per scoprire cosa bisogna fare.diin: ...