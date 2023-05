Torna la raccolta della frutta fai da te | l’appuntamento amato dalle famiglie

Leggi su bergamonews

(Di mercoledì 31 maggio 2023) Bergamo. La“self service” sta suscitando sempre più interesse sul territorio bergamasco. Nata nel 2014 su iniziativa di Confagricoltura Bergamo, il “pick your own” è ormai promosso da una ventina di aziende associate all’organizzazione agricola per un giro d’affari che sfiora il mezzo milione di euro. Secondo un modello introdotto negli Stati Uniti quasi in secolo fa, lesi impegnano personalmente nella spesa, raccogliendoe verdura da consumare a casa “Allora il prezzo pagato ai produttori per lae la verdura era così basso che gli agricoltori non potevano coprire i costi aggiuntivi di, imballaggio e trasporto. Così decisero di aprire le porte ai consumatori”, spiega Francesco Tassetti, vicedirettore di ...