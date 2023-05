Torino | l'infortunio di Lazaro complica il riscatto dall'Inter

... visto che ha già chiuso la stagione con solo 4 presenze dopo unalla gamba. La sentenza ...al riscatto immediato in estate ma già dalla seconda stagione - quella dell'approdo adi ...L'subito nel derby di ritorno di Champions peró lo ha costretto a uscire sul più bello e ...Dzeko - Lukaku e la corsa di Mkhitaryan Mkhitaryan salterà come Correa la trasferta a...Lazaro, ilperde perl'esterno austriaco: le condizioni del giocatore dopo l'ultimo stop Il, con un comunicato ufficiale, ha comunicato l'dell'esterno Valentino Lazaro. IL ...

Torino, infortunio per Lazaro: c'è lesione Pazzi di fanta

Appare sempre meno probabile che il Torino possa decidere di esercitare la clausola per il riscatto di Valentino Lazaro. Il terzino austriaco negli ultimi mesi non è mai riuscito a esprimersi con cont ...Nuovo infortunio per l'esterno austriaco, ceduto la scorsa estate in prestito dai nerazzurri: futuro da definire ...