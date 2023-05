"Bisogna mettere in campo ogni azione di dialogo per abbassare le tensioni tra Kosovo e. È necessario uno sforzo corale da parte di tutti i Paesi dell'area. Stiamo parlando di un quadrante ...ROMA - "Bisogna mettere in campo ogni azione di dialogo per abbassare le tensioni tra Kosovo e. E' necessario uno sforzo corale da parte di tutti i Paesi dell'area. Stiamo parlando di un quadrante strategico per la stabilità dell'Europa". Così il ministro della Difesa Guido Crosetto, che ...... sono seguiti molto da vicino", ha aggiunto Tajani, ricordando che i militari italiani sono inquadrati in una missione Nato che "punta a impedire la nascita di un nuovo conflitto tra Kosovo e".

Torino, la Serbia convoca Milinkovic-Savic e Ilic ma non Radonjic Calciomercato.com

Con ogni probabilità il campionato del trequartista serbo è già giunto al termine e il fatto che non sia stato convocato dalla Serbia per i prossimi impegni in Nations League è un chiaro indizio in ...Sono solamente due (e non tre) i calciatori del Torino convocati nella nazionale della Serbia per le prossime partite di Nations League. Ci sono il portiere Vanja Milinkovic-Savic e il centrocampista ...