Torino-Inter | Fabbri l’arbitro per la 38ª giornata di Serie A | le designazioni

(Di mercoledì 31 maggio 2023)si giocherà sabato alle ore 18.30 allo Stadio Olimpico Grande: l’AIA ha appena reso noto. Questa la designazione per la partita, valida per la trentottesimadiA 2022-2023: ci saràdella sezione di Ravenna. ARBITRO(sabato 3 giugno ore 18.30) Arbitro: MichaelAssistenti arbitrali: Mauro Galetto – Marco CecconQuarto ufficiale: Daniele MinelliArbitro VAR: Daniele ChiffiAssistente VAR: Daniele Doveri Di seguito, oltre a, leper tutte le altre partite della trentottesimadiA 2022-2023.-News - Ultime ...

E visto che Simone Inzaghi potrebbe risparmiargli l'ultima giornata di campionato, servirebbe una doppietta nella finale di Champions League contro il Manchester City a Istanbul. Il 10 ...e Frosinone sono due società di serie A, siamo orgogliosi della loro partecipazione al ... ha annoverato tra le squadre partecipanti società sportive del calibro di, Napoli, Lazio, Empoli,...Ilprepara l'ultimo impegno di campionato contro l': ci sono dei dubbi per Ivan Juric sulla disponibilità di Radonjic Ilprepara l'ultima di Serie A in cui si gioca la possibilità di ...

GdS - Torino-Inter, Inzaghi prepara un ampio turnover: chance per Curatolo e Akinsanmiro Fcinternews.it

La stagione di Valentino Lazaro si è conclusa anticipatamente purtroppo per lui e per il Torino perché dovrà saltare la gara con l’Inter, che in estate lo aveva ceduto ...Appare sempre meno probabile che il Torino possa decidere di esercitare la clausola per il riscatto di Valentino Lazaro. Il terzino austriaco negli ultimi mesi non è mai riuscito a esprimersi con cont ...