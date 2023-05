Tony Schiavone | ” Il mio contratto scade nel 2024 | ma non andrò in WWE”

Leggi su zonawrestling

(Di mercoledì 31 maggio 2023) In un recente episodio del podcast What Happened When, Conrad Thompson ha scherzato sul fatto chesi fosse assicurato un “a vita” con il CEO della AEWKhan, e che gli sarebbe stato fatto quasi sicuramente un regalo per il tempo trascorso con la compagnia. Con una velocità incredibile,ha risposto dichiarando che il suocon la AEW è innza ad aprile del. “È una f*****a bugia, a meno che la mia vita non finisca prima di aprile del prossimo anno. Non ci sono garanzie sul fatto che venga rinnovato. Affronto la mia vita in questo modo: nessuna garanzia. Klondike Bill una volta mi ha detto:”Il lavoro è una cosa che va vissuta giorno per giorno,.” È così che affronto la ...