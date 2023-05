Tina | la prima nigeriana a guidare il furgone anti caporalato

(Di mercoledì 31 maggio 2023) Tempo di lettura: 2 minutiDai contratti falsi o capestro con orari di lavoro impossibili e retribuzioni misere, alla guida di uncon cui si reca insieme ai propri colleghi nell’azienda agricola in cui lavora, regolarmente assunta e soprattutto non sfruttata come avvenuto per anni. E’ la storia a lieto fine diAgbonyinma,di 34 anni,donna aunche sfida i caporali. Da due mesiè dipendente di Montella Bio, azienda che sorge a Frignano, in un’area del Casertano nota per il fenomeno dele situata a pochi chilometri da Villa Literno, nelle cui campagne, dopo l’omicidio di Jerry Essan Masslo del 1989, sono iniziate le lotte dei ...

Tina, prima nigeriana a guidare il furgone anti caporalato - Campania Agenzia ANSA

