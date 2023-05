Tiago Pinto su Mourinho | «Non possiamo mai garantire a 100% quello che succederà»

Leggi su ilnapolista

(Di mercoledì 31 maggio 2023) Il genare manager della Roma,ha rilasciato un’intervista al sito portoghese “Sicnoticias.pt” e ha affrontato alcuni temi tra cui il lavoro del settore giovanile e il rapporto che lo lega a José. «Da quando i Friedkin hanno acquistato il club, abbiamo migliorato molto il centro sportivo di Trigoria. Ad oggi abbiamo 5 campi di allenamento perfetti per la prima squadra, cosa che prima non avevamo. In Portogallo siamo abituati a curare ogni dettaglio per potere competere con i top club. Ho preso molti spunti dal Benfica» Come è lavorare con mister? «Èche tutti voi potete immaginare. È una persona molto esigente, che nonostante abbia 60 anni e 26 titoli continua a lavorare con la stessa ambizione e motivazione di quando aveva 30 anni» Il settore giovanile. «In ...