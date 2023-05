Thiago Motta | nome caldissimo | contatto con De Laurentiis!

(Di mercoledì 31 maggio 2023) Nuovo allenatore del Napoli,è ilpiù caldo per sostituire Luciano Spalletti sulla panchina degli azzurri. Secondo quando riferisce Repubblicapiace molto ad Aurelio De Laurentiis che ha avuto undiretto con il tecnico italo brasiliano che ha un contratto ancora per un anno. Ma è chiaro che a fine stagionelascerà Bologna dopo l’ottimo campionato fatto con la squadra felsinea. Un lavorò talmente buono che ildiè avvicinato anche al PSG, con il club francese realmente interessato. Secondo le ultime indiscrezioni restano sul taccuino i nomi di Italiano, Dionisi e Gasperini. Ma non si escludono nemmeno le piste estere che portano a Diego Simeone, Julian ...

Il tutto valorizzando futuri campioni del calibro di Milito e. Dicevamo accostamenti e voci che non sono passati inosservati a Zingonia dove è suonata la sirena: pericolo in arrivo. ...L'edizione online di Repubblica fa il punto della situazione svelando comesembri in ascesa nelle idee del patron azzurro. Così come restano ancora vive tre piste estere: "Salutato ...Si è partiti dal possibile sostituto di Allegri: 'è un nome da tenere in considerazione, ma fino a metà giugno la Juve non può sbilanciarsi. Italiano potrebbe rientrare nelle idee del ...

Repubblica - Thiago Motta al Napoli, salgono le quotazioni! Contatto diretto in queste ore, ma rispunta Simeone CalcioNapoli24

L'edizione online di Repubblica fa il punto della situazione sulla panchina del Napoli. Archiviato il tentativo per Luis Enrique, restano sul taccuino del Napoli Italiano, Gasperini e Dionisi, ma nell ...In un'intervista rilasciata a calciomercato.it, l'ex presidente bianconero Giovanni Cobolli Gigli ha parlato così del futuro della panchina del club: "Conte No, ...