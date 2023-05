The White Lotus | Sydney Sweeney | Non mi volevano perché avevo fatto Euphoria | ho dovuto lottare

(Di mercoledì 31 maggio 2023)ha raccontato le difficoltà a risultare convincenti per ruoli lontani dalla Cassie didopo essere stata 'incasellata' a causa della sua performance nella serie di Sam Levinson. Il ruolo dell'adolescente sfrenata Cassie Howard inha donato ala fama, ma le ha anche incollato addosso un'etichetta difficile da cancellare anche agli occhi degli addetti ai lavori. L'attrice ha ammesso di averper convincere i produttori di Thea ingaggiarla. A 25 anni,si sente fortunata a potersi concentrare su progetti che rappresentano una sfida recitativa e che la stimolano a toccare corde diverse, ma non sempre è ...

L'attrice ha ammesso di aver dovuto lottare per convincere i produttori di The White Lotus a ingaggiarla. A 25 anni, Sydney Sweeney si sente fortunata a potersi concentrare su progetti che rappresentano una sfida recitativa e che la stimolano a toccare corde diverse, ma non sempre è ...

Sydney Sweeney ha raccontato le difficoltà a risultare convincenti per ruoli lontani dalla Cassie di Euphoria dopo essere stata 'incasellata' a causa della sua performance nella serie di Sam Levinson.