Tfa sostegno VIII ciclo | ecco il decreto Reclutamento docenti | le ultime novità QUESTION TIME con Pascarella Flc Cgil VIDEO

Dal Decreto PA con le modifiche per il reclutamento degli insegnanti fino alcon il decreto ministeriale pubblicato. Sono migliaia i docenti in attesa. Facciamo un nuovo punto della situazione con le risposte alle vostre domande. Appuntamento per mercoledì 31 ...Come avevamo preannunciato nello speciale in diretta del 25 maggio , è stato pubblicato dal Ministero dell'Università e della Ricerca l'attesissimo decreto per ilVIII ciclo. L'organizzazione selettiva sarà sulla stessa scia di quella dell'ultimo ciclo ovvero una prova preselettiva, una prova scritta e una prova orale . Per rispondere alle domande ...Come abbiamo già comunicato , il MUR ha pubblicato l'atteso decreto che dà il via alle procedure del cd., giunto all'ottavo ciclo. Per accedere al percorso di specializzazione per le attività dididattico agli alunni con disabilità sarà necessario superare un test preselettivo, una ...

TFA sostegno VIII ciclo, 29 mila posti. Riserva del 35% per docenti con 36 mesi di servizio che accedono alla prova scritta. Dal 4 al 7 luglio le preselettive Orizzonte Scuola

Il volume TFA Sostegno Quiz commentati Prova preselettiva per le scuole di ogni ordine e grado, è indirizzato a quanti intendono accedere ai corsi di specializzazione sul sostegno didattico agli ...