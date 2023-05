Tfa sostegno VIII ciclo | ecco i link alle singole università per la pubblicazione dei bandi IN AGGIORNAMENTO

(Di mercoledì 31 maggio 2023) Sono oltre 29.000 i posti totali disponibili per il nuovo– l’ottavo – di specializzazione dei docenti per ildidattico, per il 2022-2023. Circa tremila in più rispetto al precedente anno accademico. L'articolo Tfaper ladeiIN

VIII ciclo: la norma più attesa, già contenuta nel DL 44/2023, riguarderà i docenti che potranno avere accesso diretto al corso senza sostenere le prove di accesso. Abbiamo sottolineato ......Ministeriale attivazione VII ciclo IL DECRETO Quota riserva 35% RIPARTIZIONE POSTI Corso di preparazione 2022/2023 con simulatore per la prova preselettiva I requisiti di accesso alPer ...Il Decreto prevede che per l'accesso all' ottavo ciclo dei percorsi di specializzazione suldidattico agli alunni con disabilità per l'anno accademico 2022/2023, è riservata una quota ...

TFA sostegno VIII ciclo, 29 mila posti. Riserva del 35% per docenti con 36 mesi di servizio che accedono alla prova scritta. Dal 4 al 7 luglio le preselettive Orizzonte Scuola

TFA sostegno VIII ciclo: la norma più attesa, già contenuta nel DL 44/2023, riguarderà i docenti che potranno avere accesso diretto al corso senza sostenere le prove di accesso. Abbiamo sottolineato ...Come abbiamo già comunicato, il MUR ha pubblicato l’atteso decreto che dà il via alle procedure del cd. TFA sostegno, giunto all’ottavo ciclo. Per accedere al percorso di specializzazione per le ...