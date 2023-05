TFA sostegno VIII ciclo | docenti esonerati dalle prove di accesso grazie al servizio su sostegno devono avere i 24 CFU oppure no?

(Di mercoledì 31 maggio 2023) TFA: la norma più attesa, già contenuta nel DL 44/2023, riguarderà iche potrannodiretto al corso senza sostenere ledi. Abbiamo sottolineato più volte che probabilmente non tutte le tipologie di supplenza saranno utili per raggiungere il requisito e che in ogni caso bisognerà sapere qual è la riserva di posti a cui pensa il Ministero per questa categoria di. L'articolo .

Come abbiamo già comunicato , il MUR ha pubblicato l'atteso decreto che dà il via alle procedure del cd., giunto all'ottavo ciclo. Per accedere al percorso di specializzazione per le attività dididattico agli alunni con disabilità sarà necessario superare un test preselettivo, una ...IL DECRETO I requisiti di accesso alPer accedere al corso di specializzazione sulci sono i requisiti ordinari per la scuola dell'infanzia e primaria e quelli per la scuola ...Il tanto atteso decreto per ilVIII ciclo è stato appena pubblicato. L'organizzazione selettiva ricalcherà quella dell'ultimo ciclo ovvero una prova preselettiva, una prova scritta e una prova orale . Ecco tutto quello ...

TFA sostegno VIII ciclo, 29 mila posti. Riserva del 35% per docenti con 36 mesi di servizio che accedono alla prova scritta. Dal 4 al 7 luglio le preselettive Orizzonte Scuola

ai docenti che abbiano prestato almeno tre anni di servizio negli ultimi cinque su posto di sostegno nelle scuole del sistema nazionale d’istruzione, ivi compresi le scuole paritarie e i percorsi ...Per accedere all'VIII ciclo del Tfa sostegno 2023 indiscrezioni parlano di prove a luglio, ma non c'è nessuna conferma dal Mur. C'è attesa per il decreto che potrebbe essere pubblicato a breve.