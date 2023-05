Tfa sostegno | pochi posti rispetto a quelli attesi e ripartizione territoriale che non tiene conto del fabbisogno INTERVISTE

Dal Decreto PA con le modifiche per il reclutamento degli insegnanti fino alcon il decreto ministeriale pubblicato. Sono migliaia i docenti in attesa. Facciamo un nuovo punto della situazione con le risposte alle vostre domande. Appuntamento in diretta su ...VIII ciclo: il Ministero ha pubblicato il decreto n. 694 del 30 maggio 2023 che dà avvio ai percorsi. Primo step le domande di iscrizione e le prove di selezione. Alcuni chiarimenti sulla ...Come avevamo preannunciato nello speciale in diretta del 25 maggio , è stato pubblicato dal Ministero dell'Università e della Ricerca l'attesissimo decreto per ilVIII ciclo. L'organizzazione selettiva sarà sulla stessa scia di quella dell'ultimo ciclo ovvero una prova preselettiva, una prova scritta e una prova orale . Per rispondere alle domande ...

TFA sostegno VIII ciclo, 29 mila posti. Riserva del 35% per docenti con 36 mesi di servizio che accedono alla prova scritta. Dal 4 al 7 luglio le preselettive Orizzonte Scuola

Dopo tantissima attesa è stato pubblicato il decreto ministeriale che disciplina l'ottavo ciclo del Tfa sostegno. Le prove preselettive si svolgeranno già dal 4 al 7 luglio 2023.