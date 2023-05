Tentano di truffare una 83enne ma lei chiama i carabinieri

Leggi su anteprima24

(Di mercoledì 31 maggio 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoHa tentato diun’anzianaspacciandosi telefonicamente per amico del nipote, ma la donna non è caduta nel tranello e ha informato i, che hanno identificato il truffatore denunciandolo. È accaduto a Lusciano, nel Casertano, dove isono intervenuti su segnalazione della vittima, un’arzilla, cui era pervenuta una telefonata da parte di un presunto amico del nipote che l’avvisava che di lì a poco si sarebbe presentato a casa un corriere cui consegnare 1.500 euro in contanti per un pacco contenente materiale di estrema importanza. La donna ha finto di accettare ma ha subitoto i, che sono arrivati sotto casa trovando il truffatore, un 24enne di Napoli, che era sullo scooter ...