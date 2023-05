Tennis | Roland Garros | Sonego al 3° turno

(Di mercoledì 31 maggio 2023) Parigi, 31 mag. – (Adnkronos) – Lorenzoavanza al 3°del, seconda prova stagionale del Grande Slam, in corso di svolgimento sui campi in terra battuta del Bois de Boulogne di Parigi. L’azzurro, numero 48 del mondo, supera il francese Hugo Humbert, numero 40 del ranking Atp, con il punteggio di 6-4, 6-3, 7-6 (7-3), in due ore e 39 minuti. L'articolo CalcioWeb.

Ogni tanto Novak Djokovic dovrebbe valutare la possibilità di pensare solo ale di non rilasciare dichiarazioni pubbliche a sfondo politico. L'uscita alGarros è molto pesante: 'Il Kosovo è il cuore della Serbia. Fermate le violenze', ha scritto sulla telecamera ...Garros - Fognini e Sonego al terzo turno. Si ritira Giorgi Fognini ha continuato a dominare in lungo e in largo e si è portato rapidamente sul 4 - 0 nel secondo set. A un passo dal doppio ...Daria Kasatkina ha raggiunto il terzo turno alGarros battendo 63 64 Marketa Vondrousova, finalista a Parigi nel 2019. Nel corso del match ... pic.twitter.com/G6X5woIEK7 TheLetter (@...

Roland Garros, "Un colpo da mago!" Fognini irreale, Aliassime a bocca aperta Eurosport IT

Una candelina in più sulla torta di Iga Swiatek. La tennista polacca compie ventidue anni e, alla vigilia del suo compleanno, anche quest’anno ha voluto farsi un auto-regalo, il suo preferito: una vit ...Lorenzo Sonego ha battuto il 24enne francese Ugo Humbert, numero 40 Atp, e si è qualificato per il terzo turno del Roland Garros. Il 28enne italiano, numero 48 Atp, si è imposto per 6-4, 6-3, 7-6 (6-3 ...