Tennis | Roland Garros Fognini avanza al terzo turno

Giornata azzurra a Parigi. Fognini supera l'australiano Kubler e vola al 3° turno. Ora Sonego sfida il francese Humbert. Più tardi Arnaldi - Shapovalov e Musetti - Shevchenko. IlGarros è in diretta su Eurosport (canali 210 e 211 del telecomando Sky), sul nostro liveblog cronaca e aggiornamenti SONEGO - HUMBERT 3 - 2 LIVE I risultati di oggi: FOGNINI - KUBLER 6 - 4, 7 - ...Il ligure si è imposto in tre set sull'australiano Kubler PARIGI (FRANCIA) - Fabio Fognini approda al terzo turno delGarros, secondo Slam del 2023 in corso sulla terra rossa parigina (montepremi 49.600.000 euro). Sul Campo 6, il tennista ligure, n.130 Atp, si è imposto in tre set sull'australiano Jason Kubler,...Nuova vittoria in tre set e nuovo show di Fabio Fognini alGarros 2023 . Dopo la testa di serie n.10 Auger - Aliassime, battuto in tre set anche Jason Kubler (n.69 ATP) che cade sotto la qualità dei colpi del 36enne ligure vincitore per 64 76(5) 62. ...

