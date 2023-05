Tennis | ‘Kosovo è il cuore della Serbia’ | il messaggio di Djokovic diventa caso politico

(Di mercoledì 31 maggio 2023) Parigi, 31 mag. – (Adnkronos) – Ildi Novakun. “Il Kosovo è ilSerbia. Stop alla violenza”, ha scritto sulla telecamera dopo la vittoria al Roland Garros sullo statunitense Aleksandar Kovacevic. “Mio padre è nato in Kosovo, sento il bisogno di esprimere il mio sostegno al nostro popolo e a tutta la Serbia. La mia posizione è chiara, come ho sempre detto pubblicamente: sono contrario alla guerra, alla violenza, a ogni forma di conflitto”. Le parole del serbo, che a Parigi insegue il 23esimo Slam, arrivano dopo gli episodi di tensione registrati lunedì a Zvecan, la città nel nord del Kosovo dove è cresciuto il padre di. Gli scontri hanno causato una trentina di feriti tra i soldati ...

...stati eletti nei quattro maggiori Comuni del nord dela maggioranza serba. Un messaggio che la ministra dello Sport francese (in passato anche direttrice della Federazione francese di) ...... aveva scritto un messaggio su una telecamera: 'Ilè il cuore della Serbia. Fermate le ... che in passato ha ricoperto anche l'incarico di direttrice della Federazione francese di. Gli ...... aveva scritto su una telecamera: "Ilè il cuore della Serbia. Fermate le violenze". "Non ... che in passato ha ricoperto anche l'incarico di direttrice della Federazione francese di. Il ...