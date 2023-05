Tennis | Djokovic nella bufera | questa volta c’entra il Kosovo

(Di mercoledì 31 maggio 2023) Polemica per una dedica delta Torna nelleilta serbo Novaknon per il caso vaccini. Il campione è impegnato con le sfide del Roland Garros, iniziato da qualche giorno. Dopo il passaggio di turno e la vittoria contro lo statunitense Aleksandar Kovacevic su una telecamera ha: «Ilè il cuore della Serbia. Fermate le violenze». A rispondergli però la ministra dello sport francese Amélie Oudéa-Castéra il commento è «Non appropriato, militante e molto politico». Ilsi è dichiarato indipendente nel 2008 ma non viene riconosciuto così dal governo serbo. Da Giorni sono riprese manifestazioni da parte di diversi sindaci e di di verse minoranze. La Federazione delha chiesto una ...

Segui la diretta dia Parigi con cinque italiani in programma. In campo Lorenzo Sonego. Nel pomeriggio Musetti - Shevchenko 16.12 - SET SHAPOVALOV - Si conclude in fretta il primo set tra Shapovalov e Arnaldi, lo ...Sonego, che pure non ha il diritto del miglior Del Potro o il rovescio alla, ha comunque ... La maggiore precisione, l'espressione di unoffensivo ma meno rischioso, consente a Sonego di ...Ogni tanto Novakdovrebbe valutare la possibilità di pensare solo ale di non rilasciare dichiarazioni pubbliche a sfondo politico. L'uscita al Roland Garros è molto pesante: 'Il Kosovo è il cuore ...

Novak Djokovic politico: polemiche per il messaggio "Kosovo è Serbia" | Gazzetta.it La Gazzetta dello Sport

Le partite del secondo turno del Roland Garros, in campo oggi Giorgi, Sonego, Musetti, Fognini, Arnaldi ed Errani ...Non sono state ore facilissime per Novak Djokovic, in avvicinamento al secondo turno del Roland Garros 2023. Il campione nativo di Belgrado, che dà la caccia al suo 23° Slam, è finito al centro delle ...