Tempoaltempo Paolo Sottocorona | parliamo dei miraggi

Il fenomeno dei miraggi , la fata morgana: come si arriva a vedere una nave o un'isola volante E' un effetto ottico che si crea in base alla rifrazione della luce che, quando passa tra strati di aria ...La7.it - Dopo l'incidente sul Lago MaggioreSottocorona cerca di spiegare cosa sia accaduto: downburst o tromba d'aria Due fenomeni con caratteristiche e genesi molto differenti. Nella tromba ...I metodi per misurare l' umidità relativa : il termoigrografo è lo strumento al quale ci si affida per misurare sia la temperatura che l'umidità. Una volta però bastava un fascio di capelli che, messo ...