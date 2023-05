Tasse come pizzo di Stato? Il pizzo vero è quello imposto dalla generazione presente a quelle future

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 31 maggio 2023) La premier Meloni in un comizio elettorale a Catania ha definito leundi. Per spingere i suoi al voto ha usato una retorica eversiva e antistatalista che raramente si vede. Associare i servizi resi dalloa quelli offertimafia subito mi ha scioccato, perché non pensavo che la premier della ottava economia mondiale potesse scendere a questo livello infimo da quarto mondo. Poi mi sono profondamente vergognatocittadino econtribuente, ma questo è un altro discorso. Superato lo sconforto iniziale, mi sono chiesto quali potessero essere le motivazioni di questa regressione antropologica della destra sociale e dove stesse esattamente l’errore. In questo mi ha aiutato un libo abbastanza recente ...