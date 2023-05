... "Noi non abbiamo pregiudizi ma mi pare si vadauna proposta di elezione diretta del ... Così il ministro degli Esteri e vicepremier Antoniointerpellato dai cronisti sulle riforme. . 31 ...Il cosiddetto fondo salva stati, nella sua nuova versione - considerata ultimo tassellol'... Il ministro degli Esteri, Antonio, ha detto in questi giorni di non essere contrario, "ma se il ......di Pedro Sanchez e dei socialisti usciti con le ossa rotte dalle amministrative e precipitati... ma quasi ufficiale, tra Fratelli d'Italia e Forza Italia che trova in Meloni e Antonioi ...

Tajani, si va verso una proposta di elezione diretta del premier Euronews Italiano

Antonio Tajani torna a parlare di riforme costituzionali, sottolineando come si proceda verso una proposta di elezione diretta del presidente del Consiglio. L'obiettivo è quello di garantire "un equil ...In Italia c'è "il potere legislativo, esecutivo e giudiziario: quando uno invade il territorio dell'altro c'è qualcosa che non funziona". Così il vicepremier Antonio Tajani ai cronisti che gli chiedev ...