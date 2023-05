Tajani | “Salario minimo? Bisogna rispettare le regole Ue | va applicato solo dove non c’è contrattazione collettiva”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 31 maggio 2023) “Ilcredo debba essere utilizzato secondo ledell’Ue. Quindi soltantonon c’ècon percentuale oltre 80%. In Italia siamo a circa il 90%, quindi è più vantaggioso per i lavoratori avere unfissato dalla. Ovvio che oggi c’è economia con salari poveri, elavorare per questo. Ma con i nuovi contratti si può dare un segnale importante, anche con il taglio al cuneo fiscale. Così che pagando meno tasse i lavoratori possano ingrassare la busta paga”. Lo ha detto il ministro degli Esteri, Antonio, dopo le parole del presidente della Banca d’Italia, Ignazio Visco. Il...