Taekwondo | Simone Alessio scrive la storia | è campione mondiale negli 80 kg

(Di mercoledì 31 maggio 2023) Baku – Dopo aver conquistato il titolo iridato nella categoria -74 kg nel 2019,domina nella categoria -80 kg, confermando e mettendo un sigillo sul suo primato all’interno del ranking olimpico. Un cammino senza sbavature per il giovane azzurro in gara sui campi della Crystal Hall di Baku, che riconquista il titolocon una concentrazione e determinazione uniche: ai quarti batte ildel mondo in carica, il coreano Park Woo hyeo, e in finale controlla e domina lo statunitense Carl Alan Nickolas. Ecco il cammino dia Baku fino al gradino più alto del podio nella categoria -80 kg: – Sedicesimi -80 Kg:– Tang Hao (CHI) 2-0 R1 8-0 / R2 12-0 – Ottavi -80 Kg:– Matej Nikolic ...

StraordinarioAlessio ai Mondiali di Baku 2023 di. L'azzurro ha vinto la medaglia d'oro negli - 80 kg alla Crystal Arena della capitale dell'Azerbaigian, imponendosi sui tatami azeri contro lo ......" Si chiude con l'amaro in bocca per gli azzurri la seconda giornata dei mondiali dia ... Per domani le speranze maggiori sono riposte in particolare suAlessio. Il numero uno del ...La 26esima edizione dei Campionati Mondiali diandrà in scena a Baku, Azerbaijan, dal 29 maggio al 4 giugno. L'appuntamento è di ... Dennis Beretta , Gabriele Caulo , Stefano Maggiore ,...

Simone Alessio ha vinto la finale della categoria - 80 kg dei Mondiali di taekwondo a Baku, capitale dell'Azerbaigian. Nella sfida per l'oro il giovane atleta calabrese ha battuto l'americano Carl Ala ...