Taekwondo | Mondiali 2023 | Martina Corelli fuori ai sedicesimi L’azzurra cede il passo a Saffron Tambyrajah

(Di mercoledì 31 maggio 2023) Termina il percorso diai Campionatidi, rassegna in fase di svolgimento a Baku (Azerbaijan), precisamente presso la Crystal Hall., impegnata nella categoria -49 kg, è stata eliminata aidi finale dopo aver perso lo scontro con l’australiana. La nativa di Lugo aveva cominciato la sua giornata sconfiggendo in modo brillante ai trentaduesimi la guianese Ceili Peterson, regolandola per 2-0 dopo essersi imposta per 10-3 nel primo round e per 12-4 nel secondo.poi, una volta approdata aiha sfidato, quest’ultima partita fortissimo andando immediatamente sul 5-0, chiudendo la prima ...

BAKU (AZERBAIJAN) " Si chiude con l'amaro in bocca per gli azzurri la seconda giornata deidia Baku. Dell'Aquila, Smiraglia e D'angelo si fermano infatti a un passo dalla conquista del podio. Senza dubbio a mancare è soprattutto Vito Dell'Aquila, campione olimpico e ...Si ferma ai quarti di finale il cammino del campione olimpico Vito Dell'Aquila nella categoria - 58 kg aidiin corso alla Crystal Hall di Baku. Dell'Aquila aveva debuttato con un successo ai 32/i di finale per 2 - 0 (10 - 4, 10 - 6) su Mahdi Khavari, rappresentante del Team dei ...Niente da fare per Vito Dell'Aquila aidi Baku 2023 di. Impegnato nella categoria - 58 kg, l'azzurro campione olimpico a Tokyo si è fermato ai quarti di finale, battuto dal giordano Mahmoud Altaryeh per 16 - 4 nel primo ...

LIVE Taekwondo, Mondiali 2023 in DIRETTA: l'Italia punta sul campione in carica Vito Dell'Aquila OA Sport

Termina il percorso di Martina Corelli ai Campionati Mondiali 2023 di taekwondo, rassegna in fase di svolgimento a Baku (Azerbaijan), precisamente presso la Crystal Hall. L'azzurra, impegnata nella ca ...CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 07:06 Cominciano le gare! 07:03 La prima azzurra in gara sarà proprio, intorno alle 08:35, Martina Correlli, che sfiderà al primo turno Ceili Peterson. 07:00 ...