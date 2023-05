Tabellone semifinali playoff Serie C 2023 | gli accoppiamenti

Leggi su sportface

(Di mercoledì 31 maggio 2023) Ile glidelledi. Si entra nel vivo con le Final Four e dopo la disputa del secondo turno della fase nazionale verranno decretate le magnifiche quattro che si giocheranno il pass per la finalissima. Si gioca in formula di andata e ritorno, rispettivamente il 4 e 8 giugno, in caso di parità sono previsti supplementari ed eventuali rigori. Per conoscere gliprecisi del, dovremo però attendere il sorteggio che sarà effettuato dalla Lega Pro nella mattinata di giovedì.Andata Foggia-Pescara Lecco-Cesena Ritorno Pescara-Foggia Cesena-Lecco SportFace.