Tabellone Playoff Serie C | semifinali e finali Calendario | accoppiamenti | programma | orari | tv e streaming

(Di mercoledì 31 maggio 2023) Deciso il quadro delle quattro partecipanti alle Final Four diC. Foggia, Pescara, Lecco e Cesena sono in gioco per l’ultimo posto promozione per la B, andando a fare compagnia a Catanzaro, FeralpiSalò e Reggiana. Le partite di andata si disputeranno il prossimo 4 giugno, domenica; il Foggia ospiterà il Pescara al Pino Zaccheria, mentre allo stesso momento il Cesena sarà ospite al Mario Rigamonti. I match di ritorno si disputeranno invece il prossimo 8 giugno; le vincenti delle duesi incroceranno in un doppio confronto tra andata e ritorno che si disputeranno il 13 ed il 18 giugno. I match diC si potranno seguire insu Eleven Sports; grazie all’accordo siglato su DAZN, le partite andranno in onda anche sulla piattaforma che ha i diritti di tutta la ...