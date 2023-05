Susanna Tamaro fa infuriare la Crusca | “Ingiusto attaccare Verga”

Leggi su sbircialanotizia

(Di mercoledì 31 maggio 2023) L'Accademia bacchetta la scrittrice: "Autori di oggi leggano di più. Sì a maggiore attenzione a scrittori del grande stile novecentesco ma non a scapito dei grandissimi del passato" “Quando suggerisce di sostituire i classici con i contemporanei,dovrebbe nominare, più che sé stessa, gli scrittori del grande stile novecentesco, sui quali è giusto richiamare maggiore attenzione. Ma non a scapito dei grandissimi del nostro passato, che sono i protagonisti della galleria planetaria dei letterati e sarebbe bene che gli stessi scrittori oggi leggessero di più, per farsi anche loro uno stile”. Così l’Accademia dellabacchetta la scrittrice, autrice del best seller “Va’ dove ti porta il cuore”, secondo cui, come ha dichiarato di recente, a scuola bisognerebbe leggere gli ...